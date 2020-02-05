Очередной успешный проект реализован на базе технологии водоочистки DYCLAR

Оборудование динамического осветления DYCLAR ГК «Миррико» пришло на смену устаревшего в ходе масштабной реконструкции водоочистной станции Малой Вишеры (Новгородская область) в рамках национального проекта «Чистая вода».

Благодаря уникальной технологии производительность станции увеличилась в три раза без расширения имеющихся площадей.

Водоочистная станция Малой Вишеры - один из первых «водных» проектов, реализованных при поддержке Президента РФ: «Было дано поручение Минстрою России, и в 2017 году нашему региону выделили средства через государственную программу на реконструкцию водоочистных станций. Таким образом, удалось решить вопросы с самыми проблемными объектами в Новгородском и Маловишерском районах», - цитирует новгородского губернатора пресс-служба регионального правительства.

По словам Анатолия Замышляева, директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района», благодаря технологии DYCLAR горожане получили воду, соответствующую нормам СанПин: «Добавлю как житель Малой Вишеры: такой чистой воды у нас не было с момента основания города».

Напомним, весной 2019 года ГК «Миррико» провела пилотные испытания на водной установке DYCLAR по трём водным источникам – прудах Черноисточинском и Нижнетагильском и Верхне-Выйском водохранилище. Испытания были признаны успешными, все показатели попали в нормативы СанПиНа по питьевой воде.

В 2019 году технология водоочистки DYCLAR вошла в «Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды» Минстроя РФ. Документ составлен для обеспечения мероприятий в рамках выполнения федерального проекта «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Экспертом в отборе и рекомендации технологий выступила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Информация на правах рекламы