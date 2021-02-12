«Очередное потепление и осадки». Водителям Свердловской области посоветовали отказаться от дальних поездок в выходные

В Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют водителям отказаться от поездок в ближайшие выходные из-за ухудшения погодных условий. По данным синоптиков, 13 и 14 февраля возможно резкое потепление и выпадение осадков, что может спровоцировать массовые аварии на дорогах.

«Отказаться от поездок на личном транспорте рекомендуем особенно не имеющим достаточного опыта управления, а если это невозможно, то выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений», — говорят в областном ГИБДД.

По данным ведомства, в прошлые выходные в результате ухудшения погодных условий в регионе осложнилась дорожная обстановка. Тогда произошло 26 ДТП, в результате которых погибли 18 человек и ещё 45 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших двое детей, среди пострадавших семь детей. В Нижнем Тагиле за прошедшие выходные​ было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД.

Основными причинами ДТП стал выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил обгона и несоответствие скорости конкретным условиям.

Также ГИБДД рекомендует водителям и пассажирам транспортных средств, в том числе и на задних сиденьях, использовать ремни безопасности, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров.