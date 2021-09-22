Очереди в детских поликлиниках Свердловской области планируют уменьшить за счёт медосмотров в школах

Очереди в детских медучреждениях Свердловской области будут уменьшать за счёт введения медицинского осмотра в учебных заведениях. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков на сегодняшнем брифинге.

«Чтобы было меньше людей в поликлиниках, постараемся максимальное количество осмотров реализовывать в учебных заведениях. Это снимет нагрузки на поликлиники. В ближайшие сутки, я думаю, эти шаги будут предприняты», — сказал Павел Креков.

По словам вице-губернатора, очереди связаны с тем, что многие учащиеся ранее ушли на карантин, а сейчас выписываются с больничных.

Жители Нижнего Тагила на этой неделе жалуются на гигантские очереди в детских поликлиниках. В пресс-службе учреждений объяснили, что проблема связана с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ, и добавили, что ситуация должна улучшиться после снижения количества заражений. Также в медучреждениях советуют вызывать участкового врача на дом.