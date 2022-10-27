«Очень много вопросов о выплатах». Тагильчане завалили обращениями городской штаб помощи семьям мобилизованных

После объявления в России частичной мобилизации в Нижнем Тагиле 12 октября на базе отдела социально-правовой поддержки Городского дворца молодёжи на улице Октябрьской Революции, 44 открылся штаб по оказанию помощи семьям призывников. В первый же день его работы граждане начали активно обращаться за консультациями по юридическим, бытовым, финансовым и психологическим вопросам.

В работе штаба участвуют квалифицированные психологи и социальные педагоги из числа сотрудников дворца, специалисты финансового управления и управления соцполитики администрации города, юристы, волонтёры.

«Кроме психологической и юридической помощи, решаем социально-бытовые вопросы. Например, мы предоставили пяти семьям бесплатные билеты на спектакль в Городской дворец молодёжи. Также мы сотрудничаем с “Фондом святой Екатерины”, волонтёры развозили продуктовые наборы жёнам мобилизованных с маленькими детьми, поскольку им трудно обходиться без финансовой помощи супруга. Волонтёры выезжают также, чтобы передвинуть мебель или помыть окна», — рассказала в эфире «Тагил-ТВ» директор Городского дворца молодёжи Татьяна Мокрецова.

Сотрудники штаба руководствуются алгоритмами, разработанными в областном оперштабе. Очень много вопросов от граждан поступает по теме выплат семьям мобилизованных.

«В основном люди спрашивают, когда поступит выплата на карту и почему её до сих пор нет. Деньги обязательно поступят, но не сразу. Должен пройти месяц, первые суммы должны прийти с 10 по 20 ноября», — отмечает Татьяна Мокрецова.

Она признаёт, что сотрудникам бывает особенно тяжело, когда приходит мама мобилизованного и спрашивает, почему её сын не выходит на связь. Приходится ей объяснять, что есть соображения секретности и что даже в военкомате и администрации города никто не скажет, где находятся мобилизованные, ведь они поехали туда не отдыхать, а воевать. Количество обращений в штаб неуклонно растёт.

«Если за прошлую неделю поступило 42 вопроса психологического и юридического характера, несколько вопросов по медобеспечению и один раз обратились пожилые родители мобилизованного с просьбой помочь с заготовкой дров, то только за последние выходные поступило 87 обращений. Есть вопросы по возможности возврата мобилизованного обратно домой. Но здесь порядок отработан, мы ориентируем людей, куда им следует обратиться. Это необходимо решать по линии Минобороны, через облвоенкоматы», — прокомментировал «Тагил-ТВ» заместитель главы администрации города Валерий Суров.

В связи с растущим количеством обращений штаб будет работать с 9 до 20 часов.