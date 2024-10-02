Обвиняемые в госизмене супруги из Нижнего Тагила пробудут в СИЗО до 17 марта

Супругам из Нижнего Тагила Данилу и Виктории Мухаметовым, которые были задержаны ФСБ по делу о госизмене ещё в начале апреля 2023 года, продлили содержание под стражей до 17 марта 2025 года включительно. Суд назначил следующее судебное заседание на 11 октября 2024 года. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, после информации о задержании Мухаметовых в центре общественных связей ФСБ сообщили, что супружеская пара за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предположительно, речь идёт об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

Согласно материалам, Виктория проходит по делу по статье о государственной измене (275 УК РФ), а её муж подозревается в пособничестве в госизмене (часть 5 статьи 33 УК РФ, статья 275 УК РФ).

Отметим, что за пару недель до задержания Мухаметовы были арестованы на 12 суток за мелкое хулиганство в Екатеринбурге. Согласно материалам Верх-Исетского районного суда, вечером 22 марта 2023 года они устроили дебош на остановке возле дома № 25 на улице Ленина. Примечательно, что административный протокол был составлен по рапорту старшего оперуполномоченного УФСБ по Свердловской области.