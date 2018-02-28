Обвинение попросило приговорить участвовавшего в акции 12 июня школьника к 1,5 годам колонии

Прокурор Лариса Сергуняева попросила полтора года колонии для школьника Михаила Галяшкина, которого обвиняют нападении на полицейского на несогласованной акции 12 июня в Москве, пишет «Медиазона».

По версии обвинения, подсудимый 12 июня на Тверской улице распылил перцовый газ из баллончика в глаза бойцу Росгвардии Лукьянчуку, тот получил ожог глаза. На момент задержания Галяшкину было 17 лет, с 16 июня он находится под домашним арестом.

По мнению прокурора, учитывая общественную опасность и характер содеянного, наказание обвиняемому может быть связано только с реальным лишением свободы. Она также попросила исключить из квалификации обвинения Галяшкина признак применения насилия, не опасного для жизни, оставив только насилие, не опасное для здоровья.

Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин попросил суд прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого и назначить ему судебный штраф.

На суде в октябре 2017 года подросток признал вину. Бадамшин тогда говорил, что его подзащитный использовал баллончик рефлекторно для защиты себя и окружающих.

Напомним, 12 июня 2017 года во многих городах России прошли акции против коррупции по призыву политика Алексея Навального. Власти Москвы акцию на Тверской улице не согласовали. По подсчётам «ОВД-Инфо», в Москве задержали более 800 человек.