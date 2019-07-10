Обучение в любой бизнес-школе мира: ЕВРАЗ в восьмой раз поддержал студентов в конкурсе проектов «Минута технославы»

ЕВРАЗ в восьмой раз выступил генеральным партнёром ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства региона.

С 2012 года конкурс стал традиционным мероприятием международной выставки ИННОПРОМ. В этом году аспиранты и магистранты ведущих вузов страны представили более 46 проектов в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».

Оценивали проекты ребят глава региона Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор Уральского педагогического университета Светлана Минюрова, директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗ Мария Дронова.

«Мне кажется, это тот самый момент, когда студенты, участники конкурса могут по-настоящему проявить себя, представив свой проект со своим видением той или иной задачи, которая будет направлена на улучшение производственных показателей», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

10 лучших работ вышли в финал. Среди них были проекты, направленные на разработку новых технологий по обработке драгоценных металлов, поиск новых решений и методов медицинского оперирования, а также работа с новым подходом переработки мусора.

«На мой взгляд необходимо создать сферу для малого бизнеса. Если мы посмотрим на опыт западных стран, то увидим, что там это реализуется не через крупные предприятия, а через малый бизнес, который в той или иной мере субсидируется государством. Благодаря малому бизнесу мы решим сразу несколько проблем. Это и экономическое положение страны, и дополнительные рабочие места и переработка мусора», – рассказал Виктор Сафонов, магистрант Уральского государственного горного Университета.

Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций в этом году стал магистрант Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Степан Сафьялов. В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского Государственного Педагогического Университета Анна Семёнова.

«Я очень рада, что с каждым годом проекты становятся более глубокими, насыщенными, интеллектуальными. Я всегда горжусь как регионом в целом, так и студенческой средой», – отметила директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗ Мария Дронова.

ЕВРАЗ оплатит победителям конкурса обучение в любой бизнес-школе мира. Участники, занявшие второе и третье место, получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности. Также некоторые проекты, по словам губернатора Куйвашева, достойны реализации и дальнейшего развития, поэтому их авторы приглашены на работу в региональные министерства.

За восемь лет проведения конкурса компания ЕВРАЗ направила более 17 млн рублей на поддержку молодых учёных Свердловской области.