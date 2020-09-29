Общественники предложили ужесточить наказания за ДТП в нетрезвом состоянии

Сразу несколько общественных объединений обратились в Госдуму с предложением ужесточить наказание для виновников серьёзных ДТП — при вынесении приговора по 264-й статье УК суд должен учитывать количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм, пишут «Известия».

Специалисты компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube и центра правовой помощи «Дело жизни» подготовили обращение к председателю комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, в котором предлагают ужесточить наказание по статье 264 УК РФ.

Авторы письма предлагают дополнить существующее наказание в виде лишения свободы штрафами: за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с водителя предлагают взыскивать сумму от 1 до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом, совершённую нетрезвым водителем, — от 2 до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами, совершённое в пьяном виде, — до 3,5 млн рублей.

Кроме того, общественное движение «Синие ведёрки» направило обращение председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. В документе предлагается признать отягчающим обстоятельством в подобных ДТП факт неоднократных (два и более) грубых нарушений ПДД (до истечения года со дня окончания исполнения постановления, ст. 4.6 КоАП РФ). В Госдуме пока ни одно из обращений не получили.