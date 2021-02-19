Общественникам удалось отменить мусорный норматив для МКД в Свердловской области только благодаря «халатности» мэрии Нижнего Тагила

На сайте Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) появилось решение по иску общественников Нижнего Тагила к РЭК Свердловской области о признании недействующим постановления об утверждении нормативов накопления ТКО.

Как говорится в документе, суд принял доводы истцов о том, что замеры в Нижнем Тагиле проходили с нарушениями. Для расчёта норматива по категории «Многоквартирные дома» РЭК были использованы данные о массе и объёме накапливаемых отходов с учётом их сезонных изменений в Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Белоярском, Каменске-Уральском, Верх-Нейвинске и Заречном.

«В заседании суда апелляционной инстанции представитель административного ответчика пояснил, что по категории “Многоквартирные дома” в городе Нижний Тагил были определены объекты, расположенные по адресам: улица Тагилстроевская, дома 17, 19, 21, 23, Уральский проспект, дома 34, 34а, однако для расчёта норматива использовались данные по объектам: Уральский проспект, дом 34 и дом 34а. Замеры по адресам улица Тагилстроевская, дом 17, 19, 21, 23 административным ответчиком не учитывались ввиду проведениях замеров лишь по двум сезонам (зима, весна). С учётом указанных выше обстоятельств судебная коллегия приходит к выводу, что норматив накопления твёрдых коммунальных отходов, установленный пунктом 1 Постановления № 77-ПК, в части норматива по категории объектов “Многоквартирные дома”, расчёт которого произведён на основании данных по двум объектам, противоречит пункту 8 Правил определения нормативов, согласно которому на выбранных участках поселений и городских округов определяется не менее 3 объектов каждой категории», — сообщается в документе.

Иными словами, недобросовестное выполнение чиновниками замеров объёма накапливаемых отходов позволило оспорить установленный ранее норматив. При этом правилами допускается проведение замеров отходов на меньшем количестве объектов только в случае отсутствия на выбранных участках необходимого количества объектов.

«Административным ответчиком не представлено доказательств, что в городе Нижний Тагил отсутствует необходимое количество объектов, установленное пунктом 8 Правил определения нормативов, в связи с чем решение суда первой инстанции об отказе в признании недействующим Постановления № 77-ПК в части норматива накопления твёрдых коммунальных отходов по категории объектов “Многоквартирные дома” подлежит отмене с вынесением нового решения об удовлетворении административного иска в указанной части», — говорится в решении.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал решение Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о некорректности расчётов нормативов накопления ТКО. Глава ведомства заявил, что пересчёт может привести к повышению платы за вывоз мусора, потому что нормативы соответствуют данным пятилетней давности.

Накануне вице-спикер городской думы Нижнего Тагила Владимир Базилевич заявил АН «Между строк», что цифры осеннего этапа перезамеров в муниципалитете норм накопления ТКО оказались несколько больше, чем те, по которым в настоящее время производится расчёт.