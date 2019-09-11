Общественная палата предложила приравнять популярных блогеров к СМИ

Члены рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета планируют направить в Госдуму рекомендации по приравниванию популярных блогеров к СМИ.

Как заявил ТАСС руководитель рабочей группы Александр Малькевич, чтобы приравнять блогеров к средствам массовой информации, необходимо изменить законы о СМИ и об ответственности за распространение в интернете фейковой информации.

«Нормально работающее региональное СМИ регулируется огромным количеством служб, законов и нормативных правовых актов, а рядом в кафе сидит некий блогер, у которого электронный тираж бывает выше, чем у печатного СМИ, и он не регулируется ничем вообще. Закон о фейках работает исключительно в отношении СМИ, а блогеры являются удобным пространством, удобной платформой для распространения недостоверной информации», — считает Малькевич.

Также он добавил, что инициативы по борьбе с недостоверной информацией и регулированием СМИ являются не цензурой, а «введением инструментов борьбы с фейками, как и делают во всём мире».