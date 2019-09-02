Обновлённая школа № 72 открылась после первого капитального ремонта за 70 лет

2 сентября 220 юных тагильчан пришли в обновлённую школу № 72 на Тагилстрое. С апреля по август 2019 года здесь проходил капитальный ремонт, поэтому прошлый учебный год школьники заканчивали в школе № 56. Родители, ученики и учителя с нетерпением ждали возвращения в родное учреждение.

«Раньше всё отваливалось, на уроках иногда штукатурка с потолков падала. В классах, конечно, периодически и парты, и стулья меняли, но какого-то даже небольшого ремонта не было. Сейчас красота. Она была такая тёмно-зелёная, страшная, облупленная, а сейчас в чистоте, в порядке детям даже интереснее будет учиться», — говорят родители.

Зданию уже больше 70 лет, за это время капитальный ремонт в нём ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации были серьёзно изношены. Сейчас в школе появилась селфи-зона в стиле лофт, обновлённая спортивная площадка, комфортная столовая и классы, оборудованные интерактивными досками и планшетами.

«Стаж работы у меня 38 лет. Из них 22 я работаю в этой школе. В таком классе я не работала никогда, я даже не думала, что когда-то доживу до такого совершенного, современного класса с электронными досками, с которыми мы сами сегодня знакомимся, когда даже проектор мы считали верхом совершенства, а сегодня у нас доски электронные, — рассказывает учитель начальных классов школы № 72 Татьяна Логвинова. — Каждый ребёнок здесь имеет возможность научиться работать с инновационными технологиями, чтобы он был готов к тому, что он выйдет от нас — и он современен, он умеет всё».

На торжественной линейке, посвящённой новому учебному году, Владислав Пинаев поздравил школьников с открытием отремонтированной школы.