«Обнаружили без признаков жизни». В Нижнем Тагиле во время пожара пострадал 42-летний мужчина

В ночь на 5 ноября в трёхэтажном доме по адресу ул. Октябрьской Революции, 27 произошёл пожар, в результате которого пострадал 42-летний мужчина.

Сотрудников МЧС вызвали соседи, почуявшие запах дыма. Спасатели обнаружили тагильчанина без признаков жизни, оказали ему первую помощь и передали врачам. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предполагается, что причиной возгорания стала микроволновка, включённая в сеть в режиме ожидания. Площадь пожара достигла 10 кв. м.

Пожарные рекомендуют устанавливать в квартирах извещатели, которые при признаках пожара подают громкий звуковой сигнал.