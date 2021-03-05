Облсуд отпустил из СИЗО 83-летнего тренера, обвинённого в педофилии

Свердловский областной суд отпустил 83-летнего Николая Ражева под домашний арест, пишет E1. ru.

«Отменить постановление Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства старшего следователя Баталова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать. Избрать Николаю Ражеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 21 сутки», — озвучила решение судья Яковлева.

Находиться мужчина будет по адресу проживания, ему также запретили общаться с потерпевшей и свидетелями.

«Это мудрое решение. Он не опасен для общества. Мы считаем, что его можно вообще не ограничивать. Наше мнение по этому делу не изменилось — мы полагаем, что в отношении Николая Александровича имел место быть оговор», — сообщила его адвокат Елена Афанасьева.

Заслуженного тренера обвинили в педофилии, после того как в полицию пожаловалась мама одной из девочек, которую выгнали с занятия. Ражев выгнал одиннадцатилетнюю девочку из зала, потому что она мешала заниматься другим, и сказал, чтобы без письменного разрешения мамы и справки от врача не приходила. Защита считает, что девочка обиделась и оговорила тренера перед мамой. В этот же вечер мама девочки, не попытавшись связаться с администрацией, тренером или обратиться к детскому психологу, написала заявление в полицию. Она требует, чтобы мужчину убрали из школы. По версии пострадавших, приставания происходили на тренировке на глазах у других детей. Свидетели из числа детей не видели этого, но подтверждают, что девочка хватала ракетки и мешала другим заниматься.

Николай Ражев — заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, призёр чемпионата мира, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов. Работает в системе физической культуры и спорта более 50 лет. Победитель и лауреат многочисленных соревнований, воспитавший плеяду призёров и чемпионов.