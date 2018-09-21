Облсуд отменил оправдательный приговор жителям Нижнего Тагила по делу о похищении человека

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора и отменила оправдательный приговор Дзержинского районного суда Нижнего Тагила Ахмеду Эльмесову и Оксане Меньшовой по делу о похищении человека, пишет Znak.com. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

По данным следствия, в январе 2016 года Эльмесов, Меньшова и другие неустановленные лица с применением насилия перевезли руководителя стоматологического кабинета в реабилитационный центр, где мужчину насильно удерживали до 1 февраля 2016 года, вымогая у него деньги.

Приговор по этому делу был вынесен в июле 2018 года. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал Эльмесова и Меньшову виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Эльмесова приговорили к 3 годам, Меньшову — к 2 годам, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Тем же решением суд оправдал Эльмесова и Меньшову в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Организация совершения похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений») с формулировкой «за отсутствием события преступления».

Суд установил, что Меньшова и Эльмесов с июля 2013 года по август 2016 года вместе с другими лицами, которые не установлены, путём угроз вымогали 580 тысяч рублей у жителя Нижнего Тагила. Однако тогда суд не согласился с обвинением в том, что обвиняемые организовали похищение мужчины и руководили им.