Облсуд обязал врачей выплатить 300 тысяч рублей пациенту за ампутацию мужских органов

Областной суд обязал госпиталь для ветеранов войн на Широкой Речке выплатить компенсацию в 300 тысяч рублей 24-летнему жителю Свердловской области за ампутированный орган, пишет E1.ru.

Сергей обратился в госпиталь на Широкой Речке по поводу удаления паховой грыжи. После несложной операции Сергею стало плохо: появились сильные боли, температура, однако жалобы были проигнорированы — решив, что у парня ОРВИ, врачи отселили его в отдельную палату, давали антибиотики. Но оказалось, что у Сергея развивался сепсис — системное воспаление, которое охватывает весь организм и поражает жизненно важные органы. Позже Сергей в собственной медицинской карте прочитал, что у него, оказывается, была гангрена (некроз тканей), флегмона (острое гнойное воспаление), он был инфицирован золотистым стафилококком, который и вызвал воспаление. Чтобы спасти жизнь, ему ампутировали часть мужских органов слева.

В исковом заявлении в суд Сергей потребовал три миллиона рублей компенсации.

Изначально районный суд Екатеринбурга вынес решение выплатить молодому человеку 25 тысяч морального ущерба и штраф за недобровольное удовлетворение законных прав потребителя на досудебном этапе (50 процентов от присуждённой суммы). Мужчина подал апелляционную жалобу в Областной суд, и судья увеличил размер компенсации в 12 раз.