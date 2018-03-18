Облизбирком зафиксировал жалобу о нарушениях на выборах президента в Нижнем Тагиле

В избирательную комиссию Свердловской области поступило 15 письменных жалоб о нарушениях в ходе выборов президента РФ в разных городах региона. Частично подтвердились пока только две из них — в Нижнем Тагиле и Ирбите. В Тагиле нарушение было связано с большим количеством бюллетеней, рассказал «ФедералПресс» глава облизбиркома Валерий Чайников. В Дзержинском районе избирательная комиссия поехала проводить голосование вне помещения и взяла бюллетеней больше, чем нужно.

В Ирбите также было превышено количество избирательных бюллетеней, их частично вернули. Серьёзных нарушений не было, отметил Чайников, прокомментировав также информацию о возможных вбросах в Первоуральске.

«В первом случае мужчина с родителем достаточно преклонного возраста получает бюллетени, они ставят галочки, и в присутствии родителя мужчина опускает их. Когда из контекста вырвано, как будто вброс», — сказал Валерий Чайников.

Напомним, в Нижнем Тагиле на выборах президента РФ к 18:00 проголосовали уже более 50% избирателей.