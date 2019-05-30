Областные власти не смогли найти подрядчика для строительства волейбольной академии Карполя

Свердловские власти не смогли выбрать на аукционе подрядчика для строительства в Екатеринбурге академии волейбола знаменитого тренера Николая Карполя, пишет Znak.com.

По данным портала госзакупок, в конкурсе принял участие всего один застройщик — ООО «Регионспецстрой», однако его заявка была признана не соответствующей требованиям. Кроме того, на документацию конкурса была подана жалоба в управление ФАС по Свердловской области, которая пока не рассмотрена.

Свердловские власти начали искать подрядчика работ по строительству академии в начале марта: был объявлен конкурс, который через неделю отменили из-за технической ошибки. После исправления документов аукцион объявили во второй раз, но единственная заявка была отклонена.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет построено на средства регионального бюджета в квартале улиц Одинарки — Готвальда — Машинистов — Колмогорова в Железнодорожном районе на земельном участке площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Начальная цена аукциона — 412 млн рублей. Академия волейбола будет состоять из блока десятиэтажного общежития (35 комнат) со встроенными административными помещениями, двухэтажного спортивно-тренировочный блока со столовой. Кроме того, планируется подстроить трансформаторную подстанцию. Вместимость трибун составит 410 мест.

Николай Карполь — самый титулованный волейбольный тренер в мире, наставник клуба «Уралочка».