Областной суд списал долг почти в 400 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга, взявшей микрокредит

Суд освободил от огромных процентов жительницу Екатеринбурга, взявшую кредит в микрофинансовой организации «До зарплаты», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, Алла В. взяла кредит в размере 15 тысяч рублей ещё 2015 году, через 15 дней она должна была вернуть 19 800 рублей, но не сумела. После этого начали расти проценты.

«В период с 09.10.2015 по 20.03.2016 г. заёмщик выплатила по займу 38 715 рублей 81 копейку. Суд посчитал, что Алла В. полностью погасила взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе суда.

Кредиторы, которые уже переименовались в ООО «Микрофинансовая организация "Турбо Деньги в дом"», продали долг женщины коллекторам, а те заключили договор цессии с физическим лицом — некоей Надеждой П. Она подала на заёмщицу иск в Чкаловский суд Екатеринбурга, потребовав с должницы оплаты суммы основного долга 14 840 рублей 43 копейки, проценты за пользование займом за 4 года (период с 23 сентября 2015 года по 15 мая 2019 года) в размере 356 526 рублей 71 копейки, штрафную неустойку за нарушение сроков возврата суммы основного долга в размере 10 697 рублей 07 копеек, проценты за пользование займом в размере 20% годовых от суммы займа, а также штрафную неустойку в размере 20% годовых.

Суд отказал в удовлетворении иска, областной суд отказал в апелляции и утвердил решение районного суда.