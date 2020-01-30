Областной суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, который заживо сжёг сожителя своей бабушки

Судья Свердловского областного суда Александр Ладин приговорил к 17 годам и 15 суткам колонии строгого режима 25-летнего Вячеслава Шипицына, обвиняемого в том, что феврале 2019 года он заживо сжёг сожителя своей бабушки, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается в материалах дела, всё произошло 27 февраля 2019 года в родовой деревне подсудимого Шипицына, расположенной в Камышловском районе. Ранее судимый 24-летний Вячеслав Шипицын приехал в гости к бабушке, где затеял конфликт с её сожителем, инвалидом первой группы по зрению. Молодой человек принялся упрекать пожилого мужчину в том, что тот стал обузой для бабушки. Началась ссора, Шипицын облил оппонента бензином, выволок его на улицу и поджёг. Инвалид получил множественные ожоги и скончался от полученных травм в больнице, куда его успели привезти.

Согласно приговору суда, Шипицына признали виновным по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью»). Сам подсудимый своей вины не признал.

Помимо срока заключения, суд на три года лишил Шипицына права управления транспортными средствами (предыдущая судимость, которая на момент совершения нового преступления не была отбыта, вынесена за нарушение правил дорожного движения) и обязал выплатить дочери погибшего компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.