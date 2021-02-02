Областной суд оставил в колонии фотографа Лошагина, осуждённого за убийство жены

Фотограф Дмитрий Лошагин, приговорённый к 9 годам и 10 месяцам колонии за убийство собственной жены, по решению Свердловского областного суда останется в колонии, пишет E1.ru.

В декабре 2020 года Чкаловский районный суд разрешил выпустить Лошагина из колонии, заменив ему реальный срок на ограничение свободы, но в прокуратуре оспорили это решение. В апелляции гособвинение указало на то, что отсутствуют реальные подтверждения того, что подсудимый встал на путь исправления.

«У Лошагина были дисциплинарные взыскания во время отбывания срока в колонии. Один такой случай был зафиксирован в 2018 году. Загладить вину перед потерпевшими он не пытался. И ещё обращает на себя внимание мнение представителей администрации колонии, поскольку они непосредственно наблюдают за осуждёнными. Они не поддержали ходатайство Лошагина! С учётом этого мы не видим оснований для удовлетворения требований осуждённого», — отметил прокурор.

Мать убитой Юлии Лошагиной Светлана Рябова также попросила оставить осуждённого за решёткой.

«Заглаживание вины выплатой компенсации морального вреда не означает, что Лошагин исправился. Я помню, как они жили, Лошагин — это страшный человек», — заявила женщина.

Адвокат Дмитрия Лошагина в заседании предоставил документы о том, что фотограф выплачивал потерпевшим моральный вред, а также пытался продать свой лофт, чтобы закрыть долги.

Изучив все предоставленные ходатайства, судья Жанна Засыпкина отказалась выпускать фотографа на волю.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Апелляционное решение вступает в силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке», — зачитала решение судья.

Супруга фотографа Дмитрия Лошагина пропала 22 августа 2013 года в Екатеринбурге. На следующий день тело модели обнаружили обгоревшим в лесополосе. Через две недели Дмитрия задержали, его признали виновным в убийстве супруги в июне 2015 года: суд назначил Лошагину десять лет колонии. Позже срок уменьшили, поскольку фотографу зачли полтора года, которые он провёл в СИЗО в Екатеринбурге. Свою вину в убийстве Лошагин не признал.