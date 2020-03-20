Областной Союз предпринимателей предложил помощь в создании филиала новосибирского центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) предложил региональным властям помощь в создании филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) на базе ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций» для исследования анализов на коронавирус, сообщается на сайте организации.

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей обеспокоен высокими рисками увеличения заболеваемости персонала предприятий Среднего Урала. Предприятия Союза не только формируют экономику региона, но и наполняют его бюджет, в значительной степени обеспечивают обороноспособность страны, жизнедеятельность малых и средних городов Свердловской области. Считаем необходимым реализовать дополнительно комплекс мероприятий по снижению актуальных рисков. Предлагаем рассмотреть возможность организации на базе института референс-лаборатории для оперативного реагирования на актуальные угрозы. В свою очередь члены Союза готовы оказать материальную и финансовую помощь», — рассказал первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

Отмечается, что для создания филиала новосибирской лаборатории на Среднем Урале на базе Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций необходимо закупить тест-системы и подготовить кадры. Члены СОСПП выразили готовность взять на себя финансовые расходы.

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, он расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области, в январе 2020 года центр подготовил тест-системы для выявления коронавируса. Тесты есть не только в Новосибирске, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Если лаборатории в городе нет, анализы отправляют на исследование в «Вектор». На сегодняшний день анализы уральцев с подозрением на коронавирус отправляют в Новосибирск.