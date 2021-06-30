Областной Минздрав не нашёл нарушений в работе поликлиники №4 Нижнего Тагила, ковид-пациенты которой приходят за лекарствами в стационар

Сегодня АН «Между строк» получило ответ от Министерства здравоохранения Свердловской области по поводу оказания медицинской помощи ковид-пациентам в городской поликлинике № 4. 24 июня на нашем сайте вышел текст, в котором тагильчанка Елена рассказала, как больные по несколько дней ждут визита врача домой и ходят в стационар самостоятельно, чтобы добиться осмотра специалиста.

В областном Минздраве сообщили, что для оказания помощи на дому пациентам с COVID-19 и подозрением на инфекционное заболевание в медучреждении созданы пять выездных бригад. А также, что с 24 июня организована доставка лекарств больным медиками и волонтёрами.

«Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе лечения находится на контроле Министерства здравоохранения Свердловской области», — говорится в ответе ведомства, подписанном первым замом министра Сергеем Турковым.

Вместе с тем история тагильчанки Елены Б. вызывала бурный отклик в соцетях нашего агентства. Десятки тагильчан писали, что с ними и их родными произошла похожая ситуация. Одни комментаторы отмечали, что проблема есть и в других медучреждениях города. Другие — что врачи массово увольняются и не хотят работать в нынешних условиях.

«Вчера в поликлинике на ГГМ после прививки спустилась в регистратуру, чтобы записаться на вторую. Передо мной в очереди стоял молодой человек. Он объяснил регистратору, что у его жены подтверждённый ковид, а сам он пришёл за бесплатными лекарствами для неё. Регистратор его отправила в 111-й кабинет с другого входа. Не домой, не на самоизоляцию и не ожидать врача…» — пишет наша читательница Алёна.

Журналисты АН «Между строк» готовят официальный запрос губернатору Евгению Куйвашеву с вопросом, почему в областном Минздраве отрицают реально существующую проблему в городских поликлиниках Нижнего Тагила. Надеемся, что главе региона удастся выяснить правду — из-за чего версии Минздрава и людей так кардинально расходятся.