Областное МВД предупредило жителей о новой волне мошенничества с банковскими картами

В пресс-центре региональной редакции «АиФ-Урал» прошёл круглый стол, посвящённый новым видам мошенничества и способам их предотвращения, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. В дискуссии участвовали замначальника регионального управления уголовного розыска Натиг Байрамов, основатель Центра защиты прав потребителей Андрей Артемьев, представитель Уральского банковского союза Евгений Болотин, директор по сервису УБРиР Майя Кантор, пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, его коллега из прокуратуры Марина Канатова, а также глава отдела Роспотребнадзора Татьяна Шулешова. Модератором круглого стола был главный редактор газеты Арсений Ваганов.

Участники встречи обсудили способы мошеннических действий с банковскими счетами, рассказали о том, что мошенников органы внутренних дел довольно часто выявляют и отправляют для искупления вины в пенитенциарные учреждения. Только с начала 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано 1401 мошенничество различных видов. Совершается всё больше преступлений с использованием сети Интернет, средств сотовой связи, платёжных карт и фиктивных электронных платежей, а также краж с банковских карт.

«Преступники придумывают новые способы хищения денег, в том числе под видом проверки счётчиков воды, газа, обмена денег и так далее. В ближайшее время начнётся подключение населения к цифровому телевидению. Нет сомнений, что и в этой сфере появятся талантливые "психологи", которые придумают схему по отъёму денег у граждан под этим видом, чего допустить нельзя. Необходимо активнее всеми доступными средствами доводить до жителей области тревожные тенденции, способы и методы, при помощи которых могут действовать мошенники», — отметили участники дискуссии.

В мае мошенники обманули двух жителей Нижнего Тагила на 155 тысяч рублей: их жертвами стали 66-летний житель села Южаково и жительница Дзержинского района Нижнего Тагила. По информации полиции, на сотовый номер пенсионера поступил звонок, звонивший представился сотрудником банка и предложил перевести «бонусы» на карте в деньги. Потерпевший продиктовал данные карточки с обеих сторон, а потом обнаружил, что с неё пропали денежные средства, после чего он обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Потерпевшую из Дзержинского района Нижнего Тагила ограбили на 150 тысяч рублей. По её словам, в вечернее время ей позвонили на сотовый. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, где у потерпевшей находился открытый банковский счёт, и сообщил, что с её счёта мошенники пытаются совершить хищение денежных средств. Он предложил поставить на карту двойную защиту, чтобы обезопасить банковский счёт, попросил продиктовать номер карты, а позже сообщил, что на номер её телефона поступит смс в виде кода, который нужно будет сообщить ему. Через некоторое время, проверив баланс своего счёта, потерпевшая обнаружила, что злоумышленники похитили 150 тысяч рублей.

Правоохранители напоминают, что обезопасить себя от действий мошенников несложно:

— не открывать двери незнакомцам и не вступать в диалог с сомнительными специалистами, кто бы ими ни представлялся, без проверки информации о их личностях по месту работы;

— никогда и никому не называть пин-код карты и код подтверждения финансовой операции;

— хранить пин-код и карту отдельно в недоступном для посторонних лиц месте;

— не совершать покупки у граждан, предлагающих товары народного потребления по якобы низким ценам;

— не передавать в руки торговым работникам и в точках общепита банковские карты для оплаты за оказанные услуги.