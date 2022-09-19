Областная прокуратура запустила горячую линию по вопросам отопления

Прокуратура Свердловской области выявляет нарушителей подачи отопления в домах, социальных объектах и офисных зданиях. С 20 сентября каждый сможет рассказать о своей ситуации, уточнив адрес и управляющую компанию, по номеру горячей линии 8 (343) 376-82-61.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в обращении необходимо указывать адрес проживания, контактный номер телефона, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и кратко рассказать суть проблемы. Кроме того, обратиться лично в прокуратуру можно в Екатеринбурге по адресу улица Московская, 21, а также через интернет-приёмную прокуратуры области и портал госуслуг. Прокуратура проверит все поступившие обращения и примет необходимые меры.

Как сообщили в ведомстве, по данным на 16 сентября, начато включение теплоснабжения в 61 из 94 муниципальных образований Свердловской области. Отопление включено в 24,82% жилищного фонда, в том числе в 29,28% муниципального жилищного фонда и 43,88% объектов социальной сферы.