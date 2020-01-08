Областная ГИБДД просит водителей быть внимательными из-за тумана

Свердловскую область второй день окутывают туманы. В управлении областной ГИБДД просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными и осторожными.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Во время поездки на автомобиле все находящиеся в машине люди должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Пешеходам необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на проезжей части», — говорится в сообщении госавтоинспекции.

Накануне из-за сильного тумана самолёты, которые должны были сесть в Кольцово, отправлялись на запасные аэродромы, сообщает Е1.ru. Рейсы из Москвы отправлялись на запасной аэродром в Тюмень, а из Сочи — в Челябинск.