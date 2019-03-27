Областная ГИБДД предложила создать специальный орган власти для штрафов за парковку на газоне

Начальник ГИБДД Свердловской области Алексей Кисляков призвал региональные власти сформировать отдельную структуру, которая бы помогла в борьбе с гряземесами — водителями, пачкающимися на газоне, пишет E1.ru.

Полицейский сделал такое предложение в ответ на жалобы квартальных в Екатеринбурге, которые не могут штрафовать водителей, потому что не получают полные данные от ГИБДД.

«Федеральным законом определены данные, которые мы обязаны предоставлять. Это имя, дата рождения и адрес регистрации. Инспекция готова предоставлять данные, но нужно сформировать орган, который бы занимался администрированием и выносил постановления. И только после этого в рамках межведомственного взаимодействия мы готовы предоставлять эти данные. Например, в Москве это администрируется, ходят сотрудники с планшетами. Правительство Свердловской области определит подразделение, которое будет этим заниматься. Мы общались на эту тему», — рассказал Кисляков.

В Минтрансе региона идею главы областной ГИБДД поддержали.

«Мы встречались по этому вопросу и поставили задачу в кратчайшие сроки проработать механизм, который будет это делать в автоматическом режиме. Есть юридические сложности. Но мы составим дорожную карту. Понятно, что, если есть закон, запрещающий парковаться на газонах, нужно, чтобы была неотвратимость наказания», — сказал министр транспорта Василий Старков.

Ранее для наказания автохамов вернули штрафы за парковку на газоне: за размещение автомобиля на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями, водителям полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За парковку на газонах должны штрафовать квартальные, но выяснилось, что у них возникли проблемы с получением данных от ГИБДД.