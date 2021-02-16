«Обгрызаны конечности трупа». В пригороде Нижнего Тагила собака несколько дней жила в доме вместе с умершим хозяином

Покалеченное тело 56-летнего мужчины нашли в одном из частных домов по улице Полевой в посёлке Зональном.

Как сообщает ИА «Реальный Тагил», мужчина был инвалидом II группы. Он жил в доме один вместе с собакой. 13 февраля тело мужчины обнаружила его дочь, которая пришла проведать отца. На пальцах и предплечье мужчины выявлены укусы, оставленные его собакой.

«Причиной смерти стала болезнь сердца, то есть у него просто остановилось сердце. Есть посмертные повреждения в области рук, точнее обгрызаны конечности, несколько пальцев», — рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела Пригородного района Вадим Белкин.

Сколько дней тело погибшего пролежало в доме с собакой — неизвестно. Собаку забрали родственники погибшего мужчины.