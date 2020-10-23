Объединённая команда предприятий ЕВРАЗа участвует в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

В седьмой раз сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Он проходит с 23 по 30 октября в дистанционном формате. В команде ЕВРАЗа выступит 39 экспертов и 33 участника – 18 из них из Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба холдинга, конкурсанты будут выполнять задания на своих предприятиях. На Урале соревнования пройдут в Центре подготовки персонала ЕВРАЗ – Урал. В Сибири – на базе учебного центра ЕВРАЗ ЗСМК. Участники поборются за медали в восьми компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда». Три сотрудника ЕВРАЗа выступят в категории «Навыки мудрых».

«В моей компетенции “Инженерное проектирование” нужно спроектировать новый цех с нуля за три дня. Это большой очень большой объём. В обычных условиях такая работа делается месяцами», – говорит ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского института ЕВРАЗ НТМК Александра Медведева.

Отметим, что соревнования пройдут в дистанционном формате впервые. За каждым конкурсантом закреплена определенная рабочая зона, оборудованная видеокамерами. За действиями конкурсантов и оборудования будут следить технические администраторы. Работа экспертов организована с помощью цифровой платформы в Центре управления соревнованиями чемпионата на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

Закрытие соревнований и подведение итогов состоится также онлайн 30 октября. Всего в соревнованиях примут участие 300 конкурсантов из 13 стран мира по 24 компетенциям. Экспертное сообщество представят более 100 специалистов. Состязания пройдут на 100 площадках промышленных предприятий, корпоративных учебных центров, партнерских вузов и колледжей.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим в ходе онлайн-трансляций на официальных аккаунтах Чемпионата на YouTube, Facebook и «ВКонтакте».