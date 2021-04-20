О протестах, Нижнем Тагиле, Носове и УВЗ: экс-полпред Холманских, 10 лет назад обещавший «с мужиками» разогнать оппозицию, дал большое интервью

Бывший полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских, в 2011 году предложивший приехать в Москву «с мужиками» с УВЗ и разогнать митинги оппозиции, в преддверии осенних выборов в Госдуму дал большое интервью Znak.com.

Холманских высказался против проведения митингов из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, в то же время подчеркнув, что «у нас в стране люди могут выходить на протестные митинги и высказывать свою точку зрения». Он также заявил, что большинство жителей страны аполитично и участники митингов не представляют это большинство. Отдельно экс-полпред высказался по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Какая-то мутная история с этим Навальным. Кто его отравил, за что его посадили… Ну, заслужил. Решение суда принято, обсуждать его некорректно. Оно должно исполняться. Ну, выходили протестующие крайний раз за Навального, так они его лично же не знают! Может быть, смотрят его блог и переживают, что пока новых и интересных сообщений им не будет? Зачем выходить за незнакомого дядю, которому и так неплохо живётся, который ездит с семьёй регулярно за границу? Не думаю, что у тех, кто выходил за него, есть такие же возможности. Но они, ещё раз, явно не большинство и не отражают они реальной повестки», — сказал Холманских.

Он заметил, что для того, чтобы «протест стал по-настоящему массовым, должно быть что-то такое, что зацепит весь наш народ».

«Из-за этой ерунды люди не пойдут, они живут другими проблемами. Это два параллельных мира, которые никогда не заходят один в другой», — заявил бывший чиновник.

Холманских отметил, что считает более уместным вместо митингов «идти на выборы и голосовать за того кандидата, который дорогами и хозяйством будет заниматься, а не популистские лозунги двигать». В ответ на реплику интервьюера о том, что кандидатов в губернаторы согласует Кремль, а кандидатов в мэры согласуют губернаторы, которых согласовал Кремль, экс-полпред сказал, что «история с выборами начинает нехорошо выглядеть».

Холманских рассказал, что после его выступления в поддержку президента Нижнему Тагилу выделили 2 млрд рублей.

«Когда возникла история по Нижнему Тагилу, Минфином РФ было выделено порядка 2 млрд рублей. Мы реализовывали на эти деньги сразу семь проектов! В том числе модернизировали тагильский цирк. Мы делали всё за небольшие деньги. Во многом благодаря команде Сергея Константиновича Носова. За небольшую сумму удалось грамотно сделать всю инфраструктуру: вольеры для животных, гримёрки и так далее. Многие эксперты признавали тогда, что и за большие деньги делали меньшее», — сказал он.

В то же время бывший полпред отметил, что в последний раз был в Нижнем Тагиле летом 2019 года.

«Тогда там большая команда работала: Носов, я, [глава УВЗ Олег] Сиенко, [директор НТМК Алексей] Кушнарёв. Это была команда единомышленников. Не знаю, есть ли она сейчас там», — сказал он.

Также Холманских рассказал о своём участии в передаче «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех».

«По "Уралвагонзаводу" в конце 2016 года было поручение президента [Владимира Путина], чтобы он ушёл под крыло "Ростеха". Эта история небыстрая, она достаточно сложная. В 2017 году и в первой половине 2018 года я в этой истории участвовал как полпред президента. С июня 2018 года я в ней участвовал уже как глава совета директоров УВЗ. Сама работа по вхождению УВЗ в "Ростех" была завершена как раз в январе 2020 года. Произошло в том числе финансовое оздоровление УВЗ. Но также поменялась и структура. Мы всё привели к стандартам "Ростеха"», — сказал он.

Игорь Холманских признал, что УВЗ переживает непростые времена — в том числе из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

«В первую очередь, потому что с вагонами проблема. Но эта история была и в 2008–2009 годах. Тогда из неё вышли, надеюсь, и сейчас выйдут. Проблема в том, что надо иметь заказы, а в данном случае, насколько я понимаю, их недостаточно», — рассказал бывший чиновник.

Говоря о танкосборочном производстве, бывший топ-менеджер УВЗ заявил о существующих перспективах на несколько лет.

«Когда появилась "Армата", многие крутили у виска, говорили, что танки в современных войнах уже не нужны. Это как каменный топор. Но недавно в палате общин Великобритании разнесли собственное министерство обороны за то, что они чересчур увлеклись киберугрозами, а их бронетанковые силы морально и физически устарели. Мы всегда исходили из того, что во многих конфликтах такая техника решает всё. Та же история 2008 года в Южной Осетии. Там решили вопрос не авиация и не беспилотники. Без современной бронетанковой техники в нынешних конфликтах не победить. А такие конфликты будут. И опять же, современная техника — это сдерживающий фактор для наших оппонентов. Они уже будут задумываться, а надо ли что-то затевать против нас. "Армата", кстати, сейчас дотянется до любого противника, а он ещё и не увидит её», — заявил он.

В конце интервью Холманских спросили, готов ли он вновь «выйти с мужиками за Путина», он ответил утвердительно, подчеркнув, что своих взглядов не меняет. По его словам, с бывшими коллегами и подчинёнными он созванивается в День танкиста и «обменивается мнениями».

В конце октября 2020 года рабочие УВЗ в интервью «Радио Свобода»* рассказали, что «у предприятия коматозное состояние, уже лет десять». По словам сотрудников УВЗ, репутация завода была сильно преувеличена с 2012 года. Тогда прежний начальник цеха Игорь Холманских на фоне протестных выступлений в столице на прямой линии с президентом пообещал Путину приехать «с мужиками» в Москву и помочь «отстоять стабильность». По мнению рабочих, Холманских и его компания привлекли к себе внимание всей России только потому, что смогли вовремя воспользоваться сложившейся конфликтной политической ситуацией в стране. Большинство сотрудников «Уралвагонзавода» даже и не знало, что происходит в Москве на тот момент.

«Эта вся история была раздута исключительно средствами массовой информации, никто тут никуда не собирался ехать, — рассказал профсоюзный деятель "ППО УВЗ — Солидарность" Павел Сергиеня. — Для простого рабочего социальная политика — это лишняя бутылка молока для его детей. Они думают, как им кредиты заплатить, а всё остальное — это уже выдумки прессы. И сейчас эти рабочие тоже прежде всего думают об этой бутылке молока. Будущее завода, как обычно, туманно. Я, честно говоря, несколько недоумеваю, почему именно сейчас такой интерес возник, у предприятия это коматозное состояние, оно уже лет десять. "Уралвагонзавод" уже давно находится на "искусственном вскармливании", ничего не зарабатывает, существует на дотации государства. Холманских и компания тогда просто воспользовались ситуацией, а большинство рабочих и не знали, что происходит в Москве. По телевизору это смотрели как кино какое-то».

В 2020 году УВЗ оказался в судах из-за многомиллионных долгов. В 2021 году предприятие, по информации РБК, ожидают некоторые сложности со сбытом, так как оно не получило новых заказов на свои вагоны. При этом в пресс-службе завода публикации в СМИ о проблемах с заказами расценили как «попытку вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров», а также пригрозили судебными разбирательствами. Рабочие и аналитики в то же время считают, что ситуация на заводе в ближайшее время не улучшится и даже новые заказы на вагоны не спасут экономику предприятия.

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