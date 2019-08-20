«Нужно начинать со дворов: вытащить ребят из дома». Известный хоккеист планирует построить в Нижнем Тагиле спортплощадку

Глава города Владислав Пинаев встретился с заслуженным мастером спорта России по хоккею с шайбой уроженцем Нижнего Тагила Сергеем Гусевым. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, спортсмен выступил с предложением по организации на территории города спортивных площадок. Также в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с поддержкой и развитием физической культуры в Нижнем Тагиле, патриотического воспитания детей и юношей. В начале июля 2019 года хоккеист создал специальный фонд для реализации своих идей.

«Нижний Тагил — моя Родина, мне не безразлично, чем живёт город, поэтому решили с друзьями создать фонд, — рассказал Сергей Гусев. — Нужно начинать со дворов: вытащить ребят из дома, оторвать от гаджетов. Первая задача фонда — построить спортивные объекты, которые заинтересуют детей, чтобы они занимались и стремились идти дальше в своём развитии в детско-юношеские школы и затем в большой спорт».

В настоящее время фонд разрабатывает проект спортивной площадки с искусственным покрытием. На площади 55 на 60 метров появятся детская и воркаут-зоны, а также стадион. В летнее время на нём можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой — в хоккей, заявил ИА «Все новости» соучредитель фонда Рафаил Мамедов. Построить площадку собираются на средства федерального гранта. Заявку отправят в следующем году.

Владислав Пинаев заявил, что со стороны муниципалитета будет оказана всесторонняя помощь в продвижении пропаганды здорового образа жизни.

«Даже после первого короткого разговора у нас уже есть варианты взаимодействия. Мы рассмотрели возможность строительства двух спортивных площадок на территории города, — подчеркнул мэр. — Одна из них может быть организована в Дзержинском районе рядом с местом строительства многофункционального легкоатлетического комплекса, вторая — в парке “Народный”. Популярность хоккея растёт. Те объекты, которые сегодня функционируют, расписаны с раннего утра до позднего вечера. Новые будут не менее востребованными».

На память о встрече Сергей Гусев подарил Владиславу Пинаеву хоккейный свитер, в котором играл на чемпионате мира.

Сергей Гусев родился в Нижнем Тагиле в 1975 году. Начинал карьеру в нижнетагильском «Спутнике», затем перешёл в самарский ЦСК ВВС. В 1995 году перешёл в НХЛ, где сыграл 89 матчей за Dallas Stars и Tampa Bay Lightning. В 2001 году вернулся в Россию. В 2017 году закончил карьеру в команде КХЛ «Югра». Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира (2002 и 2005 гг.). В настоящее время Сергей Гусев занимает пост генерального менеджера ХК «Югра».