НТИ запускает уникальную экспериментальную программу «Университетский колледж». Объясняем, в чём её суть (КАРТОЧКИ)

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ в наступающем учебном году впервые запускает специальную образовательную программу «Университетский колледж». Она позволяет студенту получить сразу два диплома (техникум + вуз) всего за пять лет. Кому в первую очередь нужна такая программа, в чём её уникальные преимущества над традиционной схемой образования и что будет со студентом после такого эксперимента? На самые важные вопросы об «Университетском колледже» отвечает начальник отдела профориентационной работы и нового приёма НТИ Юрий Шляпников. Его ответы публикуем в карточках.

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