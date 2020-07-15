НТЭСК запустила мобильное приложение для оплаты услуг «Коммуналка онлайн»

«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» запустила новый онлайн-сервис — мобильное приложение «Коммуналка онлайн». Приложение можно скачать в Play Маркет и App Store. Оплачивайте квитанции и передавайте показания с мобильного телефона не выходя из дома.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АО «НТЭСК» рекомендует клиентам обращаться в офисы только в случае острой необходимости и напоминает, что в энергокомпании реализован ряд простых в использовании дистанционных сервисов.

Клиенты компании — физические лица могут дистанционно:

1. Передать показания:

— позвонив в колл-центр по номерам 8 (3435) 230-255 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-331 в Невьянске (с возможностью передачи показаний в тональном режиме, следуя инструкции автоинформатора);

— через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);

— через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/ (с регистрацией);

— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store.

2. Оплатить квитанцию:

— онлайн в «Личном кабинете» на сайте https://lk.ntesk.ru/;

— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;

— через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);

— через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».

3. Получить консультацию специалиста:

— по телефону многоканального колл-центра. Номер в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 230-255, в Невьянске: 8 (34356) 44-340;

— направив обращение через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/;

— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;

— направив обращение через интернет-приёмную по ссылке https://ntesk.ru/kontakty/internet-priemnaya.

Клиенты компании — юридические лица теперь могут:

— получить расчётные документы и акты сверки через систему электронного документооборота «Контур.Диадок»;

— передать показания по электронной почте pokaz_ul@ntesk.ru, а также позвонив по номерам 8 (3435) 230-474 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-340 в Невьянске;

— оплатить счёт в онлайн-приложениях банков безналичным платежом по указанным в расчётных документах реквизитам.

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