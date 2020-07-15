НТЭСК запустила мобильное приложение для оплаты услуг «Коммуналка онлайн»

«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» запустила новый онлайн-сервис — мобильное приложение «Коммуналка онлайн». Приложение можно скачать в Play Маркет и App Store. Оплачивайте квитанции и передавайте показания с мобильного телефона не выходя из дома.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АО «НТЭСК» рекомендует клиентам обращаться в офисы только в случае острой необходимости и напоминает, что в энергокомпании реализован ряд простых в использовании дистанционных сервисов.
Клиенты компании — физические лица могут дистанционно:
1. Передать показания:
— позвонив в колл-центр по номерам 8 (3435) 230-255 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-331 в Невьянске (с возможностью передачи показаний в тональном режиме, следуя инструкции автоинформатора);
— через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
— через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/ (с регистрацией);
— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store.
2. Оплатить квитанцию:
— онлайн в «Личном кабинете» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
— через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
— через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».
3. Получить консультацию специалиста:
— по телефону многоканального колл-центра. Номер в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 230-255, в Невьянске: 8 (34356) 44-340;
— направив обращение через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
— через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
— направив обращение через интернет-приёмную по ссылке https://ntesk.ru/kontakty/internet-priemnaya.
Клиенты компании — юридические лица теперь могут:
— получить расчётные документы и акты сверки через систему электронного документооборота «Контур.Диадок»;
— передать показания по электронной почте pokaz_ul@ntesk.ru, а также позвонив по номерам 8 (3435) 230-474 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-340 в Невьянске;
— оплатить счёт в онлайн-приложениях банков безналичным платежом по указанным в расчётных документах реквизитам.
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