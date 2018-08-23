Новый созыв Общественной палаты Свердловской области возглавил Александр Левин

Глава регионального союза журналистов Александр Левин был избран председателем четвёртого созыва Общественной палаты региона, пишет Znak.com. Решение было принято на первом заседании нового состава организации.

Кандидатуру Александра Левина поддержал губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.

«Сейчас здесь собрались очень авторитетные и уважаемые люди. Я считаю, что Александр Юрьевич Левин справится блестяще с задачей возглавить общество. Вы все знаем его как человека ответственного, прекрасно знающего область», — отметил глава региона.

В знак личной поддержки в начале заседания Куйвашев вручил Левину грамоту губернатора Свердловской области.

«Уверен, он ещё долго будет радовать нас своей работой и чутким отношением», — подчеркнул губернатор.

Альтернативных Александру Левину кандидатур на должность главы палаты сегодня предложено не было.

«Любые выборы — это волнительный момент. Это ответственность и большой аванс. Задачи, которые обрисованы губернатором, настолько объёмны, что справиться с ними можем только все мы, если будем работать сообща», — сказал Левин.

Напомним, зимой 2018 года давний соратник экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя Александр Левин стал сопредседателем штаба кандидата в президенты Владимира Путина, а летом возглавил штаб «Единой России» по выборам в думу Екатеринбурга.