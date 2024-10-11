Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Вчера, 10 октября, новый полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога посетил Нижний Тагил и поздравил коллектив «Уралвагонзавода» с 88-летием его основания. Чиновник выразил признательность за круглосуточный труд на благо Родины и за оперативное внесение изменений в продукцию по запросам военнослужащих.

В ходе своего визита полпред объявил благодарность коллективу «Уралвагонзавода» «За достижение высоких производственных показателей в машиностроительной отрасли, способствующих укреплению и развитию обороноспособности страны, а также в связи с 88-летием со дня основания предприятия» и наградил благодарственными письмами «За добросовестный труд, высокий профессионализм, верность интересам и традициям предприятия, достойное воспитание молодого поколения и особый вклад в развитие системы наставничества».

«Я знаю, как важен труд уральцев не понаслышке. Я десять лет провёл на передовой, где активно применяется бронемашины. Танки “Уралвагонзавода” спасают жизни наших ребят и помогают в достижении целей специальной военной операции», — написал Артём Жога в своих социальных сетях.

После торжественной части полпред посетил танковый конвейер, где исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин провёл для него экскурсию. Жога пообщался с рабочими и сфотографировался с ними, признавшись, что визит в сборочный цех оставил у него неизгладимые впечатления.

«Детально осмотрел каждый этап производства, пообщался с рабочими. Сказать, что я впечатлён — ничего не сказать. По своему боевому опыту скажу, что на фронте без уральских танков не обходится ни один штурм. Я видел, как эти бронемашины, рождённые в Нижнем Тагиле, творили чудеса на поле боя: попадали в небольшие опорные пункты противника. Чётко, метко и в любых условиях», — написал Артём Жога в своём Telegram-канале.

В завершение полпред обсудил с генеральным директором концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым актуальные вопросы и планы по дальнейшему совместному сотрудничеству, подчёркивая значение завода в укреплении обороноспособности страны.

Напомним, чуть более недели назад Артём Жога был назначен новым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. 2 октября был подписан соответствующий указ Владимиром Путиным.