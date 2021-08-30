Новый Молодёжный театр в этом сезоне расскажет историю подростка с аутизмом и споёт «Оду труду»

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила стартовал новый сезон. Открыли его премьерой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) режиссёра Антона Бутакова и художника-постановщика из Санкт-Петербурга Оксаны Столбинской.

Спектакль по роману Марка Хэддона, адаптированого Саймоном Стивенсоном, рассказывает историю семьи, где растёт 15-летний Кристофер, страдающий синдромом Аспергера. Кристофер Бун начинает расследование убийства соседского пса Веллингтона вопреки отцовскому запрету, и в итоге мальчик раскрывает тайну. Но на этом история не заканчивается. Зритель сможет вместе с персонажами порассуждать о роли семьи и взрослении.

«Каждый человек, так или иначе, будет проецировать героев на себя, потому что у всех есть родители. И для нас самое главное, чтобы зритель что-то чувствовал. Необязательно понимать все смыслы спектакля, но важно испытывать эмоции. Говорят, что сколько зрителей находится в зале, столько спектаклей в этот момент и происходит, потому что каждый находит что-то своё», — говорит главный режиссёр театра Антон Бутаков.

В спектакле есть отсылки к художественным фильмам и сериалам. Постановка выглядит свежо благодаря музыкальному сопровождению, объёмным, гиперболизированным костюмам и ростовым куклам.

Помимо «Загадочного ночного убийства собаки», в театре готовят другие новые проекты. В октябре состоится премьера спектакля «Всем, кого касается» (12+) на тему буллинга среди подростков. Срежиссирует постановку по пьесе Даны Сидерос команда из Воронежа — Никита и Полина Рак.

Также этой осенью в рамках театральной лаборатории современной драматургии Театра наций нижегородский режиссёр Алексей Логачёв создаст эскиз по пьесе Полины Бородиной «Исход» (16+), который в дальнейшем может войти в репертуар театра.

В ноябре зрителям представят иммерсионную завод-оперу «Ода труду» (12+). Весь спектакль будет проходить в выставочных залах музея УВЗ.

К новому году в Молодёжном поставят «Щелкунчика» (6+), где главным героем станет Мышиный король. Сказку для юных зрителей хотят сделать музыкальной и цирковой.

В марте в театр приедет режиссёр Алексей Тишура, уже знакомый тагильскому зрителю по спектаклю «Маленький принц» (12+). Он поставит на тагильской сцене «Алые паруса» (12+).

В конце сезона, в апреле, маленьких зрителей ждёт сказка «Гадкий котёнок» (0+) по пьесе Анны Богачёвой, которую так же, как и «Загадочное ночное убийство собаки», поставят Антон Бутаков и художник Оксана Столбинская.