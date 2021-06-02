Новый ледовый дворец спорта в Кемерово полностью построен из металла предприятий ЕВРАЗа

Около 8 тысяч тонн металлопроката ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК было использовано при строительстве ледового дворца спорта «Кузбасс» в Кемеровской области. Крупнейший в Сибири спорткомплекс возвели за рекордные 1 год и 8 месяцев, открытие состоялось в конце мая.

ЕВРАЗ НТМК отгрузил на спортивный объект сортовой, арматурный, фасонный и трубный прокат. Комбинат производит более 300 видов двутавров высокой прочности, которые проходят испытания при температуре –70 градусов и могут использоваться в условиях низких температур.

ЕВРАЗ ЗСМК поставил на строительство арматуру А500С. Она обладает высокими механическими, эксплуатационными и технологическими свойствами, отличными характеристиками сцепления с бетоном. Это обеспечивает необходимую прочность и надёжность возводимых объектов, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

«Мы видим, что технология строительства на стальном каркасе становится популярной при возведении спортивных объектов. Такие здания характеризуются надёжностью, функциональностью, вместительностью. Естественно, многое зависит от качества металлопроката, и продукция ЕВРАЗа отвечает всем необходимым требованиям», — отметил генеральный директор трейдинговой компании «ЕВРАЗ Металл Инпром» Сергей Синцов.

Новый спортивный объект — ключевой проект программы по подготовке к 300-летию Кузбасса. Дворец площадью около 65 тысяч кв. метров предназначен для проведения соревнований олимпийского и международного уровня. Здесь будут тренироваться команды по хоккею с мячом и с шайбой, конькобежцы, фигуристы, легкоатлеты, гимнасты, а также представители практически всех игровых видов спорта. Дворец сможет единовременно принимать 6 тысяч зрителей.