Новый фильм Алексея Федорченко, снятый в Свердловской области, вошёл в программу Московского кинофестиваля

Новый фильм уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”» будет представлен в конкурсной программе 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. Пока на официальном сайте киносмотра опубликован список из шести кинолент.

На данный момент в программе МККФ Федорченко — единственный российский режиссёр. Также в список вошли фильмы «Кровопийцы» режиссёра Юлиана Радльмайера из Германии, «Кофейня в поле» Сяофань Ши из Китая, «Голубое сердце» кубинского режиссёра Мигеля Койула, «Сын» иранца Нушин Мераджи и «Равнодушные» Леонардо Гуэрра Сераньоли из Италии. Остальные фильмы конкурсной программы станут известны в ближайшее время.

Полнометражная картина «Последняя “Милая Болгария”» снималась в Свердловской области. В ней принимают участие актёры из Екатеринбурга. Режиссёр определяет жанр фильма как «психоаналитический детектив».

В основу картины положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма мечтает возродить сорт яблок «Болгария» и параллельно расследует странное преступление. Фильм ещё не был показан на фестивалях, мировая премьера состоится на ММКФ.