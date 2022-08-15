Новым тренером ФК «Урал» стал Виктор Гончаренко

Сегодня, 15 августа, президент ФК «Урал» Григорий Иванов объявил нового главного тренера клуба. Им стал 45-летний Виктор Гончаренко. Контракт заключён на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Белорусский специалист будет официально представлен футболистам «Урала», а затем проведёт первую тренировку. Григорий Иванов подчеркнул, что уральский клуб подписал одного из лучших специалистов страны.

Гончаренко начал тренерскую карьеру в белорусском футбольном клубе БАТЭ. С октября 2013 по ноябрь 2014 года возглавлял краснодарскую «Кубань», с 2016 по 2021 год — московский ЦСКА, а с апреля 2021 года по январь 2022-го работал в «Краснодаре».

Интересно, что тренер успел поработать и в ФК «Урал». Он был назначен на должность главного тренера 14 июля 2015 года, но уже в августе покинул команду по собственному желанию.

С 9 августа 2022 года, после увольнения Игоря Шалимова, ФК «Урал» работал без главного тренера. Пост исполняющего обязанности наставника клуба занимал Евгений Аверьянов. В пяти турах Российской Премьер-Лиги уральская команда набрала всего одно очко и в данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы.

Ближайший матч чемпионата РПЛ «Урал» проведёт дома. 20 августа он примет на поле «Екатеринбург Арены» команду «Пари Нижний Новгород», которая тоже находится внизу турнирной таблицы.