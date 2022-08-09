Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов покинул пост

Игорь Шалимов покинул пост главного тренера ФК «Урал». Об этом накануне, 8 августа, сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов, уточнив, что решение об увольнении было обоюдным. Шалимов возглавлял «Урал» с 10 августа 2021 года. При нём команда заняла 12-е место в сезоне 2021/2022.

Отметим, что в первых четырёх матчах этого сезона ФК «Урал» не набрал ни одного очка, забил один мяч, а пропустил 10. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба назначен Евгений Аверьянов, который был одним из ассистентов Шалимова. В новой роли он уже подготавливает команду «Урал» к игре 5-го тура МИР РПЛ с «Факелом».