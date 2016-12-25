Новым послом России в Турции может стать Михаил Бабич

Кремль рассматривает в качестве кандидата на вакантный пост посла в Турции полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, рассказали «Дождю» близкие к администрации президента источники. Собеседники телеканала уточняют, что назначение произойдёт в 2017 году.

Официального подтверждения планов Кремля о назначении Бабича пока нет.

«Первый раз слышу», – ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу «Дождя» подтвердить или опровергнуть информацию.

Ранее полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич претендовал на пост посла России в Украине, но Киев не утвердил его кандидатуру из-за событий в Донбассе. Позднее украинские власти согласились взаимодействовать с новым спецпредставителем России по торгово-экономическим связям, экс-министром образования и науки Дмитрием Ливановым.

Напомним, прежний посол Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападавший 22-летний экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был застрелен правоохранителями.

Агентство новостей «Между строк»