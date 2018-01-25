Новым начальником отдела гражданской защиты стал выходец с УВЗ

Новым начальником отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила стал бывший помощник гендиректора «Уралвагонзавода» по ГО и ЧС Андрей Мишин. Его назначение состоялось 24 января, сообщается на официальном сайте города.

Должность начальника отдела гражданской защиты была вакантной с сентября 2017 года. Прежний руководитель подразделения мэрии подполковник МЧС в отставке Андрей Жбанов уволился по собственному желанию. Как рассказал экс-чиновник АН «Между строк», его уход был связан с переходом на работу в частную компанию. Коллеги чиновника говорили агентству, что Жбанову поступило выгодное предложение — должность зама по безопасности в одной из коммерческих структур.

После ухода Жбанова его обязанности исполнял заместитель Павел Лопатников. Победителями конкурса на замещение вакансии были признаны Андрей Мишин и Павел Лопатников. Окончательный выбор пал на Андрея Мишина.