Новым главой Свердловской железной дороги впервые в истории компании стал экономист

Новым руководителем Свердловской железной дороги назначен экономист Иван Колесников. Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров официально представил Колесникова на совещании с коллективом СвЖД накануне, 9 апреля, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе РЖД.

«Глубоко убеждён, что для решения амбициозных задач, которые стоят перед коллективом Свердловской магистрали, важно уметь мотивировать людей на достижение глобальных целей, понимать принципы современного устройства экономики регионов, выстраивать партнёрские отношения с органами власти, реализуя совместные значимые проекты. Поэтому принято решение впервые в истории ОАО “РЖД” назначить начальником дороги не движенца, не локомотивщика, а экономиста», — сказал Олег Белозёров.

Колесников сменил на посту начальника СвЖД Алексея Миронова, который возглавлял структурное подразделение с 2011 года до 6 апреля 2019 года. Миронов уволился на фоне уголовного дела, оно сейчас расследуется в отношении него сотрудниками Уральского следственного управления на транспорте СКР. Экс-главу СвЖД задержали 13 декабря 2018 года. В тот же день при участии оперативников УФСБ по Свердловской области прошли обыски в рабочем кабинете Миронова в здании управления СвЖД в уральской столице, в его екатеринбургском и московском жилье. Миронова обвиняют в получении взятки в виде оказания услуг (ст. 290 УК РФ). В декабре следствие вышло в Ленинский райсуд Екатеринбурга с ходатайством об аресте Миронова. Выяснилось, что речь шла о взятке в размере 725 тысяч рублей за дизайн-проект частного коттеджа, который начальник СвЖД строил для себя в посёлке Иславском Одинцовского района Московской области. Позже в отношении Миронова было возбуждено ещё одно дело — за «злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы из корыстных побуждений» (ст. 285 УК РФ). Речь идёт о злоупотреблениях при реконструкции путей возле Сургута.

Иван Николаевич Колесников родился 16 июня 1980 года в Партизанске Приморского края. В 2002 году он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер». После этого работал экономистом локомотивного депо Смоляниново Дальневосточной железной дороги. Затем последовательно прошёл ступени роста до заместителя начальника Владивостокского отделения железной дороги по экономике и финансам. В 2018 году глава Екатеринбурга Александр Высокинский присудил ему премию имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства».