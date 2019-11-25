Новым гендиректором федерального мусорного оператора станет бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

Правительство РФ решило назначить на должность генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) бывшего министра строительства и ЖКХ, действующего аудитора Счётной палаты Михаила Меня.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идёт процесс его оформления», — цитирует «Прайм» заявление вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно снял с должности гендиректора РЭО Дениса Буцаева, который проработал на этом посту всего полгода.