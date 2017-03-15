«Носов и Ленда сильно напряглись, будут искать любые поводы запретить». Жители Нижнего Тагила присоединятся 26 марта к всероссийским антикоррупционным митингам Навального

Нижний Тагил стал одним из 53 городов России, где планируется провести митинг «Он нам не Димон». Напомним, накануне руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал уведомление о проведении 26 марта в Москве 15-тысячного шествия по Тверской улице и митинга на Манежной площади, а также обратился к гражданам России с просьбой проводить аналогичные мероприятиях в других городах. Целью акции Навальный указал «Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России», а поводом – отсутствие реакции власти на расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Уведомление о проведении митинга в Нижнем Тагиле подал местный активист Илья Коровин, известный под псевдонимом Илiя Тагильчанинъ. Заявка подана на 16 часов 26 марта на площади у КДК «Современник».

«Я сначала не хотел ничего организовывать, потому что опять никто не придёт, но сегодня ночью увидел пост в "Типичном Тагильчанине" ("ТТ", крупнейшая тагильская группа в соцсети “ВКонтакте”. – Прим. ред.), многие изъявили желание посетить такой митинг. Сегодня около двух часов дня подал уведомление в мэрию на 200 участников. Больше смысла нет, не думаю, что много народу придёт», – пояснил АН «Между строк» Илья Коровин.

По словам организатора, в администрации Нижнего Тагила уведомление приняли и зарегистрировали в рабочем режиме.

«Ничего не сказали, это же рядовые сотрудники. Думаю, завтра позвонят и пригласят на разговор или к [руководителю аппарата администрации Андрею] Ленде, или в полицию. Причин для отказа в согласовании я не вижу, площадь в этот день свободна, поэтому думаю, что митинг согласуют», – добавил активист.

Источник АН «Между строк» в администрации города утверждает, что руководство Нижнего Тагила уже решило отказать сторонникам Алексея Навального в массовой акции.

«Носов и Ленда сильно напряглись. Пока дано распоряжение принимать уведомления на митинг через общий отдел и не вступать с заявителями в дискуссии. Но потом чиновники будут искать любые поводы, чтобы запретить массовые акции, придираться к каждой запятой в уведомлениях», – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила подтвердили факт получения уведомления от Ильи Коровина.

На данный момент во «ВКонтакте» появилась страница встречи «Требуем ответов на улицах Нижнего Тагила! Митинг 26 марта в Нижнем Тагиле». Своё желание участвовать в массовом мероприятии на момент публикации заметки подтвердили 67 человек, ещё 26 имеют статус «возможный участник».

«Я думаю, что мы предложим людям выступление на митинге через встречу "ТТ", раз уж они согласились информационно поддержать акцию. Хочется, чтобы было больше молодёжи, а не уже приевшихся всем лиц, которых слушать никому не интересно. Я не опасаюсь провокаций. Если тот же НОД придёт, я предложу им тоже выступить и объяснить их позицию, почему в России сложилась такая вопиющая ситуация с коррупцией», – говорит Илья Коровин.

Алексей Навальный написал на своём сайте, что на данный момент митинги планируются в 53 городах России. В Воронеже власти уже согласовали массовую акцию, в Санкт-Петербурге она пройдёт в Гайд-парке и не требует согласования.

«Вчерашний мой призыв требовать у Медведева ответов на наши вопросы уже на улице неплохо так зашёл. Хотя признаю, что отдаю себе отчёт – это не у меня дар убеждения, а у самого Димона и его замечательной недвижимости», – написал основатель ФБК.

В расследовании Фонда по борьбе с коррупцией, опубликованном 2 марта, рассказывалось, что российский премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Всё это имущество Медведев купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах, подчёркивали в ФБК. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа». Позднее сам Медведев забанил Навального в Instagram.

Агентство новостей «Между строк»