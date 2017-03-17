Новый гендиректор «Уралвагонзавода» посетил головное предприятие в Нижнем Тагиле и встретился с Холманских

Генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов провёл первые рабочие встречи в рамках визита на нижнетагильские предприятия интегрированной структуры, сообщает пресс-служба компании. Новый руководитель корпорации побывал на головном предприятии, «Уралкриомаше» и в Уральском КБ транспортного машиностроения.

Александр Потапов посетил на головном предприятии цеха вагоносборочного, металлургического и механосборочного производств УВЗ.

«На сегодняшний день головное предприятие обеспечено заказами по производству гражданской продукции и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа – основного стратегического направления деятельности корпорации – осуществляется нами согласно взятым на себя обязательствам. В полной мере реализуются меры социальной поддержки работников», – отметил генеральный директор «Уралвагонзавода».

«Уралкриомаш» представил Потапову перспективную разработку – контейнер-цистерну для сжиженного природного газа КЦМ-40/07, который создан с использованием уникальных технологий двойного назначения.

«Предприятие – признанный разработчик и поставщик систем для заправки космических аппаратов. В апреле текущего года изделие будет продемонстрировано в рамках экспозиции УВЗ посетителям крупнейшей международной выставки “ТрансРоссия 2017”», – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В рамках визита гендиректор УВЗ встретился с полпредом президента в УрФО Игорем Холманских. Александр Потапов и Игорь Холманских обсудили планы по взаимодействию в рамках создания благоприятных условий для промышленности региона и вопросы обеспечения ритмичной работы предприятий корпорации «Уралвагонзавод».

Напомним, в конце декабря 2016 года 100% акций УВЗ указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». 2 марта стало известно, что бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода».

Агентство новостей «Между строк»