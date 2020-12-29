Новые удобные кресла появились в зрительном зале Нижнетагильского театра кукол 

Театр кукол Нижнего Тагила обновил кресла в зрительном зале. Заменить старые и не очень комфортные сиденья на современные и красивые с подъёмом для самых маленьких зрителей удалось благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины».

В 2020 году по проекту «Культура малой Родины» театр также смог приобрести грузопассажирский фургон для показа выездных спектаклей. Удобный и вместительный фургон для перевозки творческого коллектива и декораций — очень важное и значимое приобретение для театра. Также при поддержке проекта в театре кукол обновилось световое и звуковое оборудование, появился высокотехнологичный ультракороткофокусный проектор, который позволяет добиться максимального эффекта погружения зрителей в виртуальную реальность.

«Данная госпрограмма — это не просто поддержка культурных учреждений страны, это вклад в их развитие, а значит, в будущее. Проект “Культура малой Родины” от партии “Единая Россия” помог нашему театру кукол, а также многим другим театрам России обновить материально-техническую базу и воплотить в реальность смелые творческие мечты и технически сложные идеи. Проект дарит театрам замечательную возможность быть современными, актуальными и комфортными!» — говорит директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Нижнетагильский театр кукол не в первый раз участвует в проекте «Культура малой Родины». В рамках проекта в театре создано несколько спектаклей, обновлены транспортный парк и техническое оснащение сцены.

Отметим, что в мэрии Нижнего Тагила есть планы по грандиозной реконструкции здания театра кукол. Проект вошёл в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2020 год, однако когда начнутся строительные работы, в мэрии не уточняют.