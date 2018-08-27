Новые санкции США против России вступили в силу

Новые санкции США против России, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вступили в силу, документ 24 августа был опубликован в Федеральном реестре США. Россию обвиняют в грубом нарушении закона о контроле и запрете химического и биологического оружия, принятого в 1991 году.

Первый этап санкций предполагает запрет американским компаниям продавать России продукцию двойного назначения и экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Исключением являются товары, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукция для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. В связи с новыми ограничениями американские госструктуры также лишаются права предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.

Второй этап введения санкций произойдёт через три месяца в том случае, если Россия не приведёт свидетельств того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем, а также согласится на проверку со стороны ООН. Ограничительные меры могут включать в себя приостановку полётов «Аэрофлота» в США, запрет импорта из России, а также поставок любых товаров, кроме продуктов питания, и полный разрыв дипломатических отношений между странами.

Напомним, 4 марта Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в британском Солсбери. Экспертиза показала, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. Москва свою причастность к отравлению отрицает.