Новые двери в туалете тагильской кадетской школы не устроили родителей

В социальных сетях вновь появилось видео из туалета в кадетской школе № 21. Если ранее у родителей учащихся были претензии к отсутствию дверей в кабинках, то теперь — к их качеству.

«После размещения данной новости администрация школы оперативно отреагировала на ситуацию и установила двери. Однако двери выглядят, мягко говоря, ужасно, сделаны они из старой фанеры», — сообщает подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

«Смотрите, двери мы сами сделали, к сожалению, в 25-й раз. У нас есть предписание Роспотребнадзора, что надо сделать. Мы в этом году установили новую пожарную сигнализацию, это серьёзная работа, и она первоочередная. Сделали забор и ворота, идёт капитальный ремонт спортзала. Нас сложно упрекнуть в бездействии. Нам это всё стоило немалых трудов. Тайны ни для кого нет, что мы очень много своими руками делаем, начиная от ремонта сантехники и заканчивая покосом травы. У нас это всё задокументировано. Двери эти тоже сами делали. Дети оторвали — мы сделали», — рассказал АН «Между строк» директор школы Алексей Казаринов.

По словам директора, он всегда готов решать вопросы и разговаривать с детьми и родителями, однако к нему напрямую никто не обращался.

«К нам ни один родитель не подошёл. Есть нормальный порядок разрешения вопросов: придите и скажите, что чем-то недовольны, сделайте, пожалуйста. Я отмахиваться не буду, нормально и лояльно ко всем детям и родителям отношусь», — говорит Алексей Казаринов.