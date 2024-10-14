Родители жалуются на отсутствие дверей в туалете тагильской кадетской школы № 21

В кадетской школе № 21 в Нижнем Тагиле сложилась крайне неприятная ситуация: в туалетах учебного заведения отсутствуют двери, что создаёт определённые проблемы для учеников. По мнению родителей, их дети не могут комфортно и без тревог справить свои естественные нужды, поэтому вынуждены терпеть до возвращения домой. Видеозапись, на которой видно состояние этих туалетов, появилась в социальных сетях сегодня утром.



«Вот такой вот туалет в 21-й школе на улице Некрасова. Без дверей и, само собой, без туалетной бумаги. Почему наших детей так унижают?! Дети стесняются справлять свои естественные потребности, поэтому вынуждены терпеть до дома! Кто защитит права несовершеннолетних?! Я слышал, что по закону отсутствие дверей в кабинках школьных туалетов является нарушением. Да и сами дети получают большую психологическую травму из-за такой ситуации», — прокомментировал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил», который поделился видео.

Директор школы Алексей Казаринов заверил журналиста АН «Между строк», что проблема уже решается.

«У нас на всё на это есть нормальные человеческие объяснения. Никаких скандалов мы не предвидим, ситуация абсолютно житейская. И как только у нас будет время, мы двери поставим на место, точнее не эти же самые двери, а новые придётся делать», — рассказал АН «Между строк» директор школы.