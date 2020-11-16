Новосибирский фотограф лишился денег из-за долгов своего полного тёзки, проживающего в Нижнем Тагиле

В начале ноября с банковской карточки известного новосибирского фотографа Виктора Дмитриева были списаны 13 тысяч рублей якобы в счёт погашения долга. Позже выяснилось, что деньги были удержаны по решению судебных приставов Свердловской области — их задолжал полный тёзка Дмитриева из Нижнего Тагила. Об этой бюрократической ошибке мужчина написал в соцсетях.

Оба Виктора Дмитриева не только имеют одинаковое отчество — Александрович, но и родились в один день — 8 декабря 1964 года. Согласно сайту судебных приставов, тагильский Дмитриев должен в общей сложности 185 тысяч рублей.

В пресс-службе приставов по Свердловской области новосибирскому порталу ngs.ru сообщили, что по этому факту проводится проверка.

«Судебные приставы просят жителя Новосибирской области связаться с Главным управлением по телефону горячей линии. Для идентификации гражданина необходимо предоставить следующие документы: копии ИНН, СНИЛС, паспорт. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию мужчины как должника по исполнительному производству, незамедлительно происходит возврат денежных средств», — ответили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Также в пресс-службе объяснили, с чем может быть связано ошибочное списание чужой судебной задолженности.

«Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).